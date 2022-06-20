«Сампдория» хочет переманить чемпиона Италии

Генуэзская «Сампдория» заинтересовалась вариантом с арендой защитника «Милана» - Маттео Габбия. Как сообщает Tuttosport, «Сампдория» заинтересована в аренде с последующим выкупом футболиста, который нечасто появлялся на поле в минувшем, триумфальном для «Милана» сезоне. Габбии трудно выигрывать конкуренцию с такими игроками, как Симон Кьяер, Фикайо Томори и Пьер Калулу.

В минувшем сезоне Габбия появился на поле лишь восемь раз, при этом он получил три желтые карточки. Поэтому у него есть причины также быть заинтересованным в трансфере, ведь в «Сампдории» он сможет стать стабильным игроком основного состава.