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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» оформил трансфер полузащитника «Шахтёра»

20 Июня 2022 • 19:36 Комментировать

Полузащитник «Шахтёра» Маркос Антонио перешёл в «Лацио».

Антонио продолжит карьеру в «Лацио», сообщил итальянский клуб в социальных сетях.

По информации журналиста Николо Скиры, футболист в новом клубе будет получать два миллиона евро в год. Трудовое соглашение между сторонами заключено до 2027 года. Другой журналист Джанлука ди Марцио заявил, что Антонио обошелся «Лацио» в восемь миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусов.

22-летний бразилец в минувшем сезоне провел 28 матчей, забил      три гола и сделал одну голевую передачу во всех турнирах. Портал transfermarkt оценил игрока в восемь миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Шахтёр Донецк Маркос Антонио Джанлука Ди Марцио Николо Скира
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