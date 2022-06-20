«Лацио» оформил трансфер полузащитника «Шахтёра»

Полузащитник «Шахтёра» Маркос Антонио перешёл в «Лацио».

Антонио продолжит карьеру в «Лацио», сообщил итальянский клуб в социальных сетях.

По информации журналиста Николо Скиры, футболист в новом клубе будет получать два миллиона евро в год. Трудовое соглашение между сторонами заключено до 2027 года. Другой журналист Джанлука ди Марцио заявил, что Антонио обошелся «Лацио» в восемь миллионов евро плюс два миллиона в качестве бонусов.

22-летний бразилец в минувшем сезоне провел 28 матчей, забил три гола и сделал одну голевую передачу во всех турнирах. Портал transfermarkt оценил игрока в восемь миллионов евро.