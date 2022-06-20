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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Торино» вновь встретятся, чтобы согласовать трансфер Бремера

20 Июня 2022 • 14:58 Комментировать

Миланский «Интер» и «Торино» постепенно приближаются к закрытию трансфера защитника Глейсона Бремера на «Джузеппе Меацца». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, на днях клубы вновь встретятся, чтобы обсудить переход лучшего защитника прошлого сезона в итальянской Серии А.

Напомним, что Бремер ранее интересовал «Милан» и туринский «Ювентус», но эти клубы уже успели выбыть из гонки. Сам бразилец ранее заявил, что хотел бы играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

За ситуацией с Бремером также следит лондонский «Челси». Тренер «синих» Томас Тухель является поклонником игрока, поэтому не исключено, что «пенсионеры» предпримут попытку перехватить бразильца.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Глейсон Бремер
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