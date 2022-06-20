Маротта подтвердил, что «Интер» подписал Мхитаряна и Онану

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб подписал контракт с полузащитником Генрихом Мхитаряном и голкипером Андре Онаной, которые были доступны на правах свободных агентов.

«Я могу подтвердить, что мы подписали контракт с двумя свободными агентами – Андре Онаной и Генрихом Мхитаряном», – заявил Маротта в беседе с итальянским изданием Calciomercato.

Напомним, что Мхитарян отказался продлевать контракт с «Ромой», так как «Интер» предложил ему более выгодные условия. Что касается Онаны, камерунец давно хотел покинуть «Аякс» и уйти на повышение.