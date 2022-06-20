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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон: «Ди Мария будет в Италии как Марадона»

20 Июня 2022 • 12:02 Комментировать

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, долгое время выступавший за туринский «Ювентус», поделился мнением о потенциальном трансфере аргентинского вингера Анхеля ди Марии в «старую синьору».

«Анхель будет в чемпионате Италии как Диего Марадона. Сейчас Серия А не так хороша в плане техники, а ди Мария очень подкован в этом направлении. Он уверенно действует у ворот и легко обходит защитников на дриблинге. Анхель умеет отлично ассистировать и способен действовать на любых позициях в атаке.

Что касается возраста, то он не имеет значения. Мотивация играет более важную роль. Если Анхель решил перейти в «Юве», значит, он готов ко всему», - приводит слова Джиджи Gazzetta dello Sport.

Ди Мария может перейти в туринский гранд на правах свободного агента, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон Анхель Ди Мария
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