Мюриэль и Мертенс не входят в сферу интересов «Марселя»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс и форвард «Аталанты» Луис Муриэль не входят в сферу интересов французского «Марселя». По информации от журналиста Николо Скиры, «провансальцы» не рассматривали трансфер этих футболистов.

Напомним, что у Мертенса закончился контракт с «Наполи». Тем не менее, бельгиец не теряет надежду, что клуб предложит ему новое соглашение. Что касается Муриэля, колумбийца связывает с «Аталантой» ещё один год по контракту, но не исключено, что он покинет команду в это трансферное окно.

«Марсель» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Франции под руководством тренера Хорхе Сампаоли.