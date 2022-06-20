«Валенсия» хочет усилиться нападающим «Интера»

Боснийский центрфорвард Эдин Джеко имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Подписать игрока, у которого истекающий контракт с миланским «Интером», хочет «Валенсия». Об этом посредством социальной сети сообщил инсайдер Экрем Конур.

Джеко присоединился к «нерадзурри» летом прошлого года, перебравшись из столичной «Ромы». В составе римского коллектива нападающий провел 49 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и десять голевых передач. До этого он поиграл за «Вольфсбург» и «Манчестер Сити».

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Валенсия» финишировала на девятой строчке.