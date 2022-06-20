Маротта: «Мартинес является незаменимым игроком для «Интера»

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта отметил степень важности для команды нападающего Лаутаро Мартинеса, которого активно связывают с уходом из «Джузеппе Меацца» в это трансферное окно. Также спортивный директор миланского клуба не стал исключать, что этим летом команду может покинуть защитник Милан Шкриньяр.

«У нас есть бизнес-план, мы хотим сохранить конкурентоспособную команду. Лаутаро является незаменимым игроком для «Интера». Заменить атакующих игроков сложнее, чем защитников. Мы рассматриваем возможность покупки Бремера на случай, если кто-то уйдёт», – заявил Маротта в интервью Calciomercato.