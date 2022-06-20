Нигматуллин: «Кокорин - большое разочарование в российском футболе»

Экс-вратарь национальной сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о своем соотечественнике Александре Кокорине, ныне выступающем в итальянском чемпионате за «Фиорентину».

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» эксперт назвал Кокорина «большим разочарованием в российском футболе».

«Он всегда считался талантливым - было ощущение, что вот-вот выстрелит! Так в итоге его карьера и прошла...», - сказал Нигматуллин.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Кокорин принял участие всего в шести встречах. Он не отметился голевыми действиями.