Звёздный защитник отказался переходить в «Барселону»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали не захотел переходить в каталонскую «Барселону». По информации La Repubblica, африканский футболист решил остаться в неаполитанском клубе. Он планирует завершить там карьеру.

Кулибали обсудит свои планы с руководством клуба после того, как выйдет из отпуска. Его действующее трудовое соглашение с «Наполи» рассчитано до середины следующего года.

Калиду выступает в составе итальянского коллектива с 2014 года. В прошлом сезоне сенегалец принял участие в 27 поединках чемпионата Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.