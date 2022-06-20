«Ювентус» готов включить Артура в сделку по трансферу Дзаньоло

Туринский «Ювентус» готов включить бразильского полузащитника Артура в сделку по переходу Николо Дзаньоло из «Ромы».

По информации Tuttosport, римская команда хочет получить за 22-летнего итальянского футболиста не меньше 50 миллионов евро. «Старая синьора» планирует снизить эту сумму благодаря включению в сделку Артура. Стоит отметить, что тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы поработать с бразильским полузащитником, так что подобный вариант вполне реален.

Напомним, что в прошлом сезоне Артур провёл в итальянском чемпионате 20 поединков, в которых получил три жёлтые карточки.