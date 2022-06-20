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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к трансферу защитника «Дженоа»

20 Июня 2022 • 08:08 Комментировать

Миланский «Интер» ведёт переговоры с «Дженоа» по поводу перехода молодого итальянского защитника Андреа Камбьясо.

По информации инсайдера Николо Скиры, миланская команда очень хочет заполучить в свои ряды 22-летнего итальянского футболиста. Если «Интеру» удастся подписать контракт с Камбьясо, то молодого игрока отправят в аренду в какую-нибудь команду Серии А. Стоит отметить, что в услугах защитника также заинтересован туринский «Ювентус».

В прошедшем сезоне Андреа Камбьясо провёл в итальянском чемпионате 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Андреа Камбьясо
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