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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро: Возвращение Лукаку и Погба сделают Серию А сильнее

20 Июня 2022 • 08:02 Комментировать (1)

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался по поводу возможного возвращения Ромелу Лукаку и Поля Погба в Серию А.

Дель Пьеро сказал ESPN, что возвращение таких звёздных футболистов, как Лукаку и Погба, поможет итальянскому чемпионату приблизиться к уровню АПЛ. Экс-игрок отметил, что иногда на туманном Альбионе играют в настолько другой футбол, что кажется, будто это другой вид спорта.

Напомним, что Ромелу Лукаку на правах арендного соглашения может вернуться в миланский «Интера», а Поль Погба близок к переходу в туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Дель Пьеро Серия А Ромелу Лукаку Поль Погба
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