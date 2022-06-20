Дель Пьеро: Возвращение Лукаку и Погба сделают Серию А сильнее

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался по поводу возможного возвращения Ромелу Лукаку и Поля Погба в Серию А.

Дель Пьеро сказал ESPN, что возвращение таких звёздных футболистов, как Лукаку и Погба, поможет итальянскому чемпионату приблизиться к уровню АПЛ. Экс-игрок отметил, что иногда на туманном Альбионе играют в настолько другой футбол, что кажется, будто это другой вид спорта.

Напомним, что Ромелу Лукаку на правах арендного соглашения может вернуться в миланский «Интера», а Поль Погба близок к переходу в туринский «Ювентус».