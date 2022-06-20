Назван следующий клуб ди Марии

Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария вскоре станет игроком туринского «Ювентуса». Как сообщил посредством соцсети журналист Фабрицио Романо, аргентинец подпишет с итальянским грандом однолетнее трудовое соглашение. О сделке будет объявлено до конца текущей недели.

Атакующий полузащитник достанется «старой синьоре» бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в конце текущего месяца.

В сезоне-2021/2022 Анхель принял участие в 31 поединке на клубном уровне, отметившись пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

В общей сложности на счету аргентинца 93 гола и 119 ассистов в 294 матчах за парижан.