Форвард сборной Украины может перебраться в «Болонью»

Украинский нападающий «Днепра-1» Артём Довбик может продолжить свою карьеру в одном из клубов итальянского чемпионата.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 24-летний украинский футболист может перебраться в «Болонью», которая рассматривает игрока в качестве замены австрийцу Марко Арнаутовичу. Опытный форвард может в ближайшее время сменить клубную прописку. Стоит отметить, что в услугах Довбика также заинтересованы боссы «Торино».

В прошедшем сезоне Артём Довбик провёл в украинском чемпионате 17 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.