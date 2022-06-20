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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард сборной Украины может перебраться в «Болонью»

20 Июня 2022 • 06:54 Комментировать

Украинский нападающий «Днепра-1» Артём Довбик может продолжить свою карьеру в одном из клубов итальянского чемпионата.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 24-летний украинский футболист может перебраться в «Болонью», которая рассматривает игрока в качестве замены австрийцу Марко Арнаутовичу. Опытный форвард может в ближайшее время сменить клубную прописку. Стоит отметить, что в услугах Довбика также заинтересованы боссы «Торино».

В прошедшем сезоне Артём Довбик провёл в украинском чемпионате 17 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Днепр-1 Артём Довбик
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