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Чемпионат Италии. Серия А

«Монако» заинтересовано в приглашении Белотти

20 Июня 2022 • 02:18 Комментировать
Страсбург
...
Монако
07.08 21:00

Французский «Монако» готово подписать контракт с нападающим «Торино» Андреа Белотти, который намерен покинуть туринский клуб. Его соглашение с «Торино» истекает уже в конце июня, и договориться о продлении контракта с ним «гранатовые» не смогли. Поэтому сейчас Белотти рассчитывает уйти и заполучить выгодные условия личного контракта в другом месте.

Судя по всему, «Монако» готов обеспечить такое соглашение, предлагая «брак» сроком на четыре года. О таком варианте развития карьеры 28-летнего итальянского форварда сообщает известный репортер Николо Скира. Вскоре станут известны и другие подробности.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Андреа Белотти
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