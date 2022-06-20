«Монако» заинтересовано в приглашении Белотти

Французский «Монако» готово подписать контракт с нападающим «Торино» Андреа Белотти, который намерен покинуть туринский клуб. Его соглашение с «Торино» истекает уже в конце июня, и договориться о продлении контракта с ним «гранатовые» не смогли. Поэтому сейчас Белотти рассчитывает уйти и заполучить выгодные условия личного контракта в другом месте.

Судя по всему, «Монако» готов обеспечить такое соглашение, предлагая «брак» сроком на четыре года. О таком варианте развития карьеры 28-летнего итальянского форварда сообщает известный репортер Николо Скира. Вскоре станут известны и другие подробности.