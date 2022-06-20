Фабрегас может оказаться в Серии А

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас, в последнее время игравший в «Монако», может на закате своей карьеры поиграть и в итальянском чемпионате. Услугами 35-летнего игрока заинтересовалась с трудом сохранившая прописку в высшей лиге итальянского футбола генуэзская «Сампдория».

Как сообщает итальянский репортер Фабрицио Романо, публикующий сведения подобного рода в своем аккаунте в одной из социальных сетей, переговоры уже стартовали.

Ранее в итальянском чемпионате Фабрегас еще не выступал - больше всего он запомнился по игре в английской Премьер-лиге, но успел также поиграть и в родной Испании, где защищал цвета «Барселоны».