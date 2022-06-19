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Чемпионат Италии. Серия А

Известный итальянский брокер, «кинувший» большое количество клиентов, разбился насмерть на мотоцикле

19 Июня 2022 • 23:28 Комментировать

В Риме погиб Массимо Бокиккио - 56-летний итальянский брокер, среди клиентов которого было немало персон из футбольного мира. И все они в той или иной форме были им обмануты - это и Антонио Конте, и Стефан эль-Шаарави, и Патрис Эвра, и Марчелло Липпи, и даже его сын Давиде.

Бокиккио разбился в воскресенье утром за рулем мотоцикла, потеряв управление мощной машиной. После падения мотоцикл еще и загорелся, ну а прибывшим на место спасателям осталось лишь констатировать смерть водителя, сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. Сейчас полиция пытается разобраться, участвовали ли в ДТП и другие участники.

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Серия А
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