«Ювентус» готов купить защитника «Дженоа»

Генуэзский клуб «Дженоа» вылетел из Серии А, и теперь перед ним стоит невеселая перспектива распродажи своих лучших игроков. Клуб готов покинуть защитник Андреа Камбьясо - на услуги 26-летнего футболиста претендует не кто-нибудь, а сам туринский «Ювентус». Переговоры сторон, как уточняет итальянское издание La Repubblica, уже идут.

Впрочем, на услуги Камбьясо, уточняет источник, претендует и другой клуб - миланский «Интер», занявший в прошедшем сезоне итальянской Серии А второе место. Согласно приложению Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.