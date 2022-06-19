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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов купить защитника «Дженоа»

19 Июня 2022 • 23:15 Комментировать

Генуэзский клуб «Дженоа» вылетел из Серии А, и теперь перед ним стоит невеселая перспектива распродажи своих лучших игроков. Клуб готов покинуть защитник Андреа Камбьясо - на услуги 26-летнего футболиста претендует не кто-нибудь, а сам туринский «Ювентус». Переговоры сторон, как уточняет итальянское издание La Repubblica, уже идут.

Впрочем, на услуги Камбьясо, уточняет источник, претендует и другой клуб - миланский «Интер», занявший в прошедшем сезоне итальянской Серии А второе место. Согласно приложению Transfermarkt, стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Дженоа Трансферы футбола - лето 2022 Андреа Камбьясо
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