Звёзды «Милана» и «Ювентуса» в понедельник сразятся в товарищеском матче

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро снова наденет футболку любимого клуба. Это случится в матче звезд прошлого «Ювентуса» и «Милана». Он пройдет в понедельник вечером в Розетто Дельи Абруцци.

Помимо Дель Пьеро, свое согласие на участие в матче дали Анжело ди Ливио, Антонио Чименти и Симоне Пепе, в то время как со стороны «Милана» сыграют такие футболисты, как Массимо Амброзини, Массимо Одддо, Марко Амелиа, Федерико Джунти и Кристиано Брокки.

Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» впервые за последние одиннадцать лет завоевал чемпионский титул в итальянской Серии А.