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Чемпионат Италии. Серия А

Звёзды «Милана» и «Ювентуса» в понедельник сразятся в товарищеском матче

19 Июня 2022 • 22:19 Комментировать

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро снова наденет футболку любимого клуба. Это случится в матче звезд прошлого «Ювентуса» и «Милана». Он пройдет в понедельник вечером в Розетто Дельи Абруцци.

Помимо Дель Пьеро, свое согласие на участие в матче дали Анжело ди Ливио, Антонио Чименти и Симоне Пепе, в то время как со стороны «Милана» сыграют такие футболисты, как Массимо Амброзини, Массимо Одддо, Марко Амелиа, Федерико Джунти и Кристиано Брокки.

Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» впервые за последние одиннадцать лет завоевал чемпионский титул в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Алессандро Дель Пьеро
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