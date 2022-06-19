Вратарь «Аякса», отбывший годовую дисквалификацию за допинг, перешёл в «Интер»

Камерунский голкипер Андре Онана стал игроком «Интера», сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний вратарь подписал контракт с «чёрно-синими» будучи свободным агентом. Этим летом у него истекло соглашение с «Аяксом». За амстердамский клуб Онана выступал с 2015 года. За это время он сыграл за команду 212 матчей, в которых пропустил 192 мяча и оставил свои ворота в неприкосновенности 85 раз. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В составе «Аякса» Онана трижды становился чемпионом Нидерландов, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Стоит отметить, что основной вратарь «Интера» 37-летний Самир Ханданович этим летом продлит контракт с командой до лета 2023 года.

Напомним, в феврале 2021 года УЕФА объявил 12-месячной дисквалификации вратаря. Это решение связано с тем, что вратарь сдал положительный допинг-тест ещё 30 октября 2020 года.