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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда Мхитарян подпишет контракт с «Интером»

19 Июня 2022 • 18:33 Комментировать (1)

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян покинет клуб и перейдёт в миланский «Интер».

Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщил о том, что Мхитарян близок к уходу из «Ромы» свободным агентом. По сведениям источника, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет трудовой договор с «Интером» на следующей неделе.

В минувшем сезоне 33-летний Генрих Мхитарян провел 44 матча, забил пять голов и сделал девять голевых передач с учетом всех турниров. Ранее СМИ сообщали о том, что армянский футболист хочет сменить команду для того, чтобы иметь возможность играть в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Генрих Мхитарян
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