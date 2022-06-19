Стало известно, когда Мхитарян подпишет контракт с «Интером»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян покинет клуб и перейдёт в миланский «Интер».

Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщил о том, что Мхитарян близок к уходу из «Ромы» свободным агентом. По сведениям источника, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет трудовой договор с «Интером» на следующей неделе.

В минувшем сезоне 33-летний Генрих Мхитарян провел 44 матча, забил пять голов и сделал девять голевых передач с учетом всех турниров. Ранее СМИ сообщали о том, что армянский футболист хочет сменить команду для того, чтобы иметь возможность играть в Лиге чемпионов.