Названа возможная зарплата Марсело в «Милане»

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело может перейти в итальянский «Милан».

По информации As, «Милан» предложил бразильцу контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. Сообщается, что Марсело может взять время для раздумья, потому что в Испании его гонорар был в два раза больше.

34-летний футболист после окончания минувшего сезона покинул «Реал» на правах свободного агента, за который выступал с 2007 года. За это время он провел 544 матча, забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи с учетом всех турниров. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.