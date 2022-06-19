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Чемпионат Италии. Серия А

Названа возможная зарплата Марсело в «Милане»

19 Июня 2022 • 17:29 Комментировать

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело может перейти в итальянский «Милан».

По информации As, «Милан» предложил бразильцу контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. Сообщается, что Марсело может взять время для раздумья, потому что в Испании его гонорар был в два раза больше.

34-летний футболист после окончания минувшего сезона покинул «Реал» на правах свободного агента, за который выступал с 2007 года. За это время он провел 544 матча, забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи с учетом всех турниров. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марсело
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