Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» в ближайшие дни продлит контракт с главным тренером Итальяно

19 Июня 2022 • 17:09 Комментировать

Руководство «Фиорентины» хочет сохранить наставника команды Винченцо Итальяно до лета 2024 года, сообщил журналист Николо Скира.

Инсайдер утверждает, что стороны уже согласовали контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Стоит учесть, что в договоре прописан пункт о продлении контракта ещё на год при определённых условиях. Зарплата у Итальяно тоже увеличится до двух миллионов евро в год.

Итальянский специалист возглавил «Фиорентину» летом прошлого года. В сезоне-2021/22 команда под руководством Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А и выступит в еврокубках (Лиги конференций).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Серия А Винченцо Итальяно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
17:29 · Италия. Серия А
Названа возможная зарплата Марсело в «Милане»
17:09 · Италия. Серия А
«Фиорентина» в ближайшие дни продлит контракт с главным тренером Итальяно
16:58 · Германия. Бундеслига
Костич подпишет контракт с «Ювентусом» на три года
16:36 · Италия. Серия А
Бэйл и Ремзи хотят получить тренерские лицензии 1
15:33 · Италия. Серия А
Кулибали не хочет переходить в «Ювентус», потому что он вечный соперник «Наполи»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Абрахам интересен двум клубам АПЛ
14:20 · Италия. Серия А
Коларов завершил карьеру
13:21 · Италия. Серия А
Экс-игрок сборной Италии: С Лукаку «Интер» станет лучше
13:15 · Италия. Серия А
Голкипер «Фиорентины» может продолжить свою карьеру в Ла Лиге
13:08 · Италия. Серия А
«Интер» планирует вернуть Пинамонти
11:56 · Италия. Серия А
Видаль: «С удовольствием перешёл бы в «Боку Хуниорс», но не всё зависит от меня»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Бохинен не хочет возвращаться в ЦСКА
11:02 · Англия. Премьер-лига
Аллегри не рассчитывает на Рабио, который интересен трём английским клубам
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение расстаться со своим полузащитником 1
08:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассчитывает подписать с Ди Марией долгосрочный контракт
Все новости
Рекомендуем