«Фиорентина» в ближайшие дни продлит контракт с главным тренером Итальяно

Руководство «Фиорентины» хочет сохранить наставника команды Винченцо Итальяно до лета 2024 года, сообщил журналист Николо Скира.

Инсайдер утверждает, что стороны уже согласовали контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Стоит учесть, что в договоре прописан пункт о продлении контракта ещё на год при определённых условиях. Зарплата у Итальяно тоже увеличится до двух миллионов евро в год.

Итальянский специалист возглавил «Фиорентину» летом прошлого года. В сезоне-2021/22 команда под руководством Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А и выступит в еврокубках (Лиги конференций).