Бэйл и Ремзи хотят получить тренерские лицензии

Представитель сборной Уэльса Дэвид Адамс заявил, что валлийские игроки Гарет Бэйл и Аарон Ремзи могут получить тренерские лицензии.

Адамс сказал The Sun, что недавно он провел беседу с Бэйлом и Ремзи, которые заявили о желании получить лицензии тренера. Речь идет о лицензиях категорий B и A в Уэльсе. Эти футболисты смогут передать свой огромный опыт молодым игрокам, это поможет в их развитии.

Гарет Бэйл по окончанию контракта с «Реалом» покинул клуб свободным агентом, а другой валлиец Аарон Ремзи, права на которого принадлежат «Ювентусу», провел минувший сезон в аренде в шотландском «Рейнджерсе».