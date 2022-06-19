Кулибали не хочет переходить в «Ювентус», потому что он вечный соперник «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не видит себя в форме «Ювентуса», сообщает итальянское издание Il Mattino.

Источник пишет, что африканский защитник рассказал своему окружению о том, что не хочет переставать быть кумиром для неаполитанских болельщиков. Он не хочет быть, как форвард Гонсало Игуаин, который перешёл из «Наполи» в «Ювентус». Теперь граффити с изображением аргентинца изображены на городских туалетах Неаполя.

Контракт 30-летнего сенегальца с «Наполи» истекает летом 2023 года. На футболиста претендуют «Ювентус» и «Барселона». Однако, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не против продлить контракт с Кулибали.