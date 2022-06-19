Коларов завершил карьеру

Экс-защитник «Интера» Александр Коларов объявил о завершении игровой карьеры.

Коларов сказал Sportske, что всегда понимал, когда-то этот момент настанет и придется завершить карьеру. Очень грустно, что эта глава жизни теперь осталась позади, но есть и радость, ведь завоевано очень много наград.

Защитник играл за «Лацио», «Манчестер Сити», «Рому» и другие клубы. Последней командой для него стал миланский «Интер», в котором он находился с 2020 года. В минувшем сезоне Александр Коларов принял участие лишь в четырех матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.