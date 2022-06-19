Экс-игрок сборной Италии: С Лукаку «Интер» станет лучше

Известный экс-футболист Кристиан Пануччи высказался по поводу возможного возвращения звёздного бельгийского форварда Ромелу Лукаку в миланский «Интер».

Пануччи сказал Sky Sport, что Лукаку в английском чемпионате столкнулся со слишком сильными соперниками. Экс-игрок отметил, что ему очень хочется посмотреть, удастся ли Ромелу в «Интере» при Индзаги играть столь же эффективно, как и при Конте.

«Мне кажется, что с Лукаку миланская команда станет только лучше», - добавил бывший защитник итальянской сборной.

Напомним, что Ромелу Лукаку выразил желание покинуть лондонский клуб в это трансферное окно. Форвард готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Интер».