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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Фиорентины» может продолжить свою карьеру в Ла Лиге

19 Июня 2022 • 13:15 Комментировать

Польский голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски может в ближайшее время перебраться в испанский чемпионат.

По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний польский футболист недоволен тем, что он потерял место в стартовом составе «фиалок». В услугах Дронговски заинтересован «Эспаньол», который готов сделать поляка основным голкипером. Напомним, что действующее соглашение вратаря с клубом из Флоренции рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Бартломей Дронговски провёл в итальянском чемпионате семь поединков, в трех из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Фиорентина Бартломей Дронговски
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