Голкипер «Фиорентины» может продолжить свою карьеру в Ла Лиге

Польский голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски может в ближайшее время перебраться в испанский чемпионат.

По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний польский футболист недоволен тем, что он потерял место в стартовом составе «фиалок». В услугах Дронговски заинтересован «Эспаньол», который готов сделать поляка основным голкипером. Напомним, что действующее соглашение вратаря с клубом из Флоренции рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Бартломей Дронговски провёл в итальянском чемпионате семь поединков, в трех из которых сумел отыграть на ноль.