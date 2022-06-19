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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» планирует вернуть Пинамонти

19 Июня 2022 • 13:08 Комментировать

Руководители миланского «Интера» планируют этим летом вернуть в свою команду итальянского нападающего Андреа Пинамонти.

По информации Tuttomercatoweb, 23-летний итальянский футболист последние годы часто ездил по арендам, так как в миланской команде он не получал достаточной игровой практики. «Интер» снова хочет вернуть Пинамонти, хотя в услугах форварда также заинтересованы «Фиорентина» и «Монца».

В прошлом сезоне Андреа Пинамонти на правах аренды выступал за «Эмполи». В итальянском чемпионате форвард провёл 36 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андреа Пинамонти
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