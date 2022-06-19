Видаль: «С удовольствием перешёл бы в «Боку Хуниорс», но не всё зависит от меня»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль признался человеку из своего окружения, что был бы не прочь перейти в «Боку Хуниорс».

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб заинтересован в услугах чилийского хавбека.

«С удовольствием перешёл бы в «Боку Хуниорс», но всё зависит от агента», — цитирует Видаля Ole.

Действующий контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Видаля в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 35-летний полузащитник провёл за «Интер» 41 матч, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.