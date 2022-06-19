«Ювентус» рассчитывает подписать с Ди Марией долгосрочный контракт

Руководители туринского «Ювентуса» хотят подписать с опытным аргентинским полузащитником Анхелем ди Марией долгосрочное соглашение.

По информации Goal.com, «старая синьора» хочет подписать с 34-летним аргентинским футболистом долгосрочный договор, хотя сам футболист планирует подписать с туринским клубом контракт только на один год. Стороны пока не нашли компромисс, так что переговоры всё ещё ведутся.

Напомним, что в прошедшем сезоне Анхель ди Мария провёл в составе «ПСЖ» во французской лиге 26 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами.