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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассчитывает подписать с Ди Марией долгосрочный контракт

19 Июня 2022 • 08:42 Комментировать

Руководители туринского «Ювентуса» хотят подписать с опытным аргентинским полузащитником Анхелем ди Марией долгосрочное соглашение.

По информации Goal.com, «старая синьора» хочет подписать с 34-летним аргентинским футболистом долгосрочный договор, хотя сам футболист планирует подписать с туринским клубом контракт только на один год. Стороны пока не нашли компромисс, так что переговоры всё ещё ведутся.

Напомним, что в прошедшем сезоне Анхель ди Мария провёл в составе «ПСЖ» во французской лиге 26 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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