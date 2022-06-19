«Милан» всё ещё надеется подписать Саншеша

«Милан» не оставляет надежд на подписание полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша.

24-летний португалец дал добро на переход в «Милан» ещё весной, однако «россонери» по сей день не удалось договориться с «Лиллем» об условиях трансфера. Сегодня стало известно, что «ПСЖ» всерьёз намерен перехватить Саншеша и уже связался с «Лиллем», а сам игрок теперь предпочитает перейти именно в парижский гранд. По данным Milan news, «Милан» уже знает о возникшей конкуренции, но по-прежнему рассчитывает провернуть сделку. В ближайшие дни чемпионы Италии попробуют предпринять необходимые для этого шаги.

«Лилль» требует за Ренату Саншеша порядка 30 млн евро, в то время как «Милан» предлагал лишь 15 млн.