Два гранда Серии А ведут борьбу за Ачерби

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в одном из итальянских топ-клубов.

«Лацио» планирует расстаться с 34-летним игроком этим летом и планирует заработать на его продаже порядка 5-7 млн евро. Заинтересованность в приобретении Ачерби выразили оба миланских гранда, о чём сообщает издание Calciomercato. «Интеру» и «Милану» предстоит побороться за подписание опытного центрбека с амбициозным новичком Серии А – «Монцей».

Франческо Ачерби уже выступал за «Милан» с 2012 по 2013 год, после чего был продан в «Дженоа».

В завершившемся сезоне защитник провёл 36 матчей за «Лацио», отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.