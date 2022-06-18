Ди Мария сообщил «Ювентусу», когда примет окончательное решение

Аргентинский вингер Анхель ди Мария в скором времени даст свой ответ на контрактное предложение «Ювентуса».

Переговоры между 34-летним вингером и туринским грандом ведутся ещё с прошлого месяца. После ухода из «ПСЖ» в качестве свободного агента ди Мария получил предложения от «Ювентуса» и «Барселоны». Как информирует Sky Sport, судьба перехода лидера сборной Аргентины в «Ювентус» решится в ближайшие часы: футболист уже сообщил руководству «бьянконери», что его ответ будет готов до понедельника.

Анхель ди Мария защищал цвета «ПСЖ» с 2015 года. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».