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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария сообщил «Ювентусу», когда примет окончательное решение

18 Июня 2022 • 23:22 Комментировать

Аргентинский вингер Анхель ди Мария в скором времени даст свой ответ на контрактное предложение «Ювентуса».

Переговоры между 34-летним вингером и туринским грандом ведутся ещё с прошлого месяца. После ухода из «ПСЖ» в качестве свободного агента ди Мария получил предложения от «Ювентуса» и «Барселоны». Как информирует Sky Sport, судьба перехода лидера сборной Аргентины в «Ювентус» решится в ближайшие часы: футболист уже сообщил руководству «бьянконери», что его ответ будет готов до понедельника.

Анхель ди Мария защищал цвета «ПСЖ» с 2015 года. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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