Мертенс: «Хочу остаться в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс надеется продолжить карьеру в клубе.

Контракт 35-летнего игрока с неаполитанцами истекает в конце июня. Клуб мог воспользоваться опцией автоматического продления соглашения на год, но решил этого не делать.

«Пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Надеюсь остаться в «Наполи», но пока не получал от клуба предложений. Больше не могу ничего сказать на этот счёт», – заявил бельгиец, слова которого приводит Football-Italia.

Дрис Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. В прошедшем сезоне ветеран отметился 13 голами и двумя результативными передачами в 37 поединках во всех турнирах.