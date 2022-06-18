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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс: «Хочу остаться в «Наполи»

18 Июня 2022 • 22:50 Комментировать

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс надеется продолжить карьеру в клубе.

Контракт 35-летнего игрока с неаполитанцами истекает в конце июня. Клуб мог воспользоваться опцией автоматического продления соглашения на год, но решил этого не делать.

«Пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Надеюсь остаться в «Наполи», но пока не получал от клуба предложений. Больше не могу ничего сказать на этот счёт», – заявил бельгиец, слова которого приводит Football-Italia.

Дрис Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. В прошедшем сезоне ветеран отметился 13 голами и двумя результативными передачами в 37 поединках во всех турнирах.

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Наполи Дрис Мертенс
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