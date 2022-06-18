Хавбек «Атлетико» Сауль может перейти в «Рому»

Игрок мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может в летнее трансферное окно стать игроком итальянской «Ромы».

AS подчеркивает, что для достижения поставленных целей главному тренеру римской команды Жозе Моуринью может потребоваться усиление в среднюю линию.

Португальский специалист видит в испанце наиболее подходящий вариант. Источник информирует, что подписание хавбека «Атлетико» является приоритетной задачей для «волков», которые начали работу над подписанием 27-летнего игрока.

В минувшем сезоне Сауль выступал за лондонский «Челси» и сыграл 10 матчей, однако результативными действиями не отметился.