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Чемпионат Италии. Серия А

Ребич останется игроком «Милана» в новом сезоне

18 Июня 2022 • 21:47 Комментировать

Руководство «Милана» приняло решение не продавать в летнее трансферное окно нападающего Анте Ребича, отмечает Calciomercato.

По мнению главного тренера «Милана» Стефано Пиоли Анте остается ключевым игроком для его команды. Источник отмечает, что хорват сможет покинуть Милан только в том случае, если решит играть в другом клубе.

В ближайшее время боссы миланского коллектива проведут с игроком беседу, в которой обсудят дальнейшие планы.

В минувшем сезоне итальянской Серии А хорватский фланговый нападающий провел за «Милан» 29 поединков, где отметился тремя голами и отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Анте Ребич
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