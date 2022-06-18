Ребич останется игроком «Милана» в новом сезоне

Руководство «Милана» приняло решение не продавать в летнее трансферное окно нападающего Анте Ребича, отмечает Calciomercato.

По мнению главного тренера «Милана» Стефано Пиоли Анте остается ключевым игроком для его команды. Источник отмечает, что хорват сможет покинуть Милан только в том случае, если решит играть в другом клубе.

В ближайшее время боссы миланского коллектива проведут с игроком беседу, в которой обсудят дальнейшие планы.

В минувшем сезоне итальянской Серии А хорватский фланговый нападающий провел за «Милан» 29 поединков, где отметился тремя голами и отдал две голевые передачи.