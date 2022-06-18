Тотти одобрил подписание Матича «Ромой»

Легендарный экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти высказался на тему недавнего перехода в клуб Неманьи Матича.

33-летний серб перебрался в Рим из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Ранее полузащитник уже работал под руководством Жозе Моуринью в Англии.

«Если Моуринью сделал такой выбор, значит, он будет полезен для команды, – заявил Тотти в интервью Sky Sport Italia. – Матич уже доказал свою ценность в больших европейских клубах, а «Роме» нужны футболисты с правильным менталитетом.

Цель «Ромы» – вернуться в Лигу чемпионов. Чтобы добиться этого, нужны соответствующие игроки. Для побед требуется чемпионский характер», – отметил бывший полузащитник сборной Италии.