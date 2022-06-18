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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продаст двух атакующих игроков с высокой зарплатой

18 Июня 2022 • 20:31 Комментировать

Нападающие Эдин Джеко и Алексис Санчес будут выставлены на трансфер.

В связи со скорым прибытием Ромелу Лукаку из «Челси» на правах аренды боссы «нерадзурри» надеются разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с высокооплачиваемыми футболистами атаки. Речь идёт о 36-летнем Эдине Джеко и 33-летнем Алексисе Санчесе, чьи контракты истекают через год. По данным Goal, «Интер» намерен продать обоих этим летом.

Эдин Джеко в прошедшем сезоне забил 17 голов в 49 матчах, а также стал автором десяти результативных передач. Алексис Санчес записал в свой актив девять голов и пять ассистов в 39 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Алексис Санчес Ромелу Лукаку
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