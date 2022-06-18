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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло: «Моуринью научил меня прикусывать язык»

18 Июня 2022 • 17:33 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло уверен, что изменился в лучшую сторону благодаря главному тренеру «волков» Жозе Моуринью.

- Моуринью - победитель, он научил меня работать в обороне, и я понимаю, что должен улучшить в этом плане. Он также помог мне найти правильное решение в некоторых сложных ситуациях. Раньше бы я плохо себя повел, не попав в состав на важные матчи. Он научил меня прикусывать язык: тишина на поле и усердный труд. В следующем сезоне мне нужно научиться не поддаваться на провокации, - приводит слова Дзаньоло Sportweek.

В завершившемся сезоне «Рома» выиграла Кубок конференций. Трансферная стоимость Дзаньоло выросла до 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Николо Дзаньоло
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