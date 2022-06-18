Дзаньоло: «Моуринью научил меня прикусывать язык»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло уверен, что изменился в лучшую сторону благодаря главному тренеру «волков» Жозе Моуринью.

- Моуринью - победитель, он научил меня работать в обороне, и я понимаю, что должен улучшить в этом плане. Он также помог мне найти правильное решение в некоторых сложных ситуациях. Раньше бы я плохо себя повел, не попав в состав на важные матчи. Он научил меня прикусывать язык: тишина на поле и усердный труд. В следующем сезоне мне нужно научиться не поддаваться на провокации, - приводит слова Дзаньоло Sportweek.

В завершившемся сезоне «Рома» выиграла Кубок конференций. Трансферная стоимость Дзаньоло выросла до 65 млн евро.