«Торино» определился с кандидатами на замену Белотти

«Торино» определился с кандидатами на замену нападающему Андреа Белотти, который отказывается продлевать контракт и покинет клуб на правах свободного агента. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, у «быков» есть 4 варианта на замену своему капитану.

Ими являются: Андреа Пинамонти из миланского «Интера», Кшиштоф Пёнтек из берлинской «Герты», Андреа Петанья из «Наполи» и Артём Довбик из «Днепра-1». В ближайшее время руководству «Торино» предстоит выбрать главного кандидата на замену Белотти.

Напомним, что Белотти может перейти свободным агентом в «Фиорентину» или «Милан».