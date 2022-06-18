«Рома» намерена арендовать игрока «Реала»

Полузащитник «Реала» Рейньер может провести следующий сезон на правах аренды в «Роме», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, для того, чтобы пригласить 20-летнего бразильца, итальянскому клубу придётся расстаться с кем-то из своих игроков. Одним из таких футболистов может стать нападающий Стефан Эль-Шаарави.

Минувший сезон Рейньер провёл в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. В составе «шмелей» полузащитник принял участие в 20 встречах, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 8 миллионов евро.