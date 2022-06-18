Марсело может перейти в «Милан»

Уже бывший защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Согласно информации от издания Mundo Deportivo, в услугах бразильского ветерана заинтересован чемпион страны «Милан».

По сведениям источника, Марсело согласился исполнять роль сменщика Тео Эрнандеса, который в данный момент является одним из лучших левых защитников в Серии А. Сам бразилец ранее не раз заявлял, что хочет продолжить выступать на высшем уровне.

Ранее Марсело также был интересен «Марселю», где его хотел бы видеть главный тренер Хорхе Сампаоли. Напомним, что бразилец провёл почти всю свою профессиональную карьеру в составе «Реала».