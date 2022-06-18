Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Марсело может перейти в «Милан»

18 Июня 2022 • 13:47 Комментировать

Уже бывший защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Согласно информации от издания Mundo Deportivo, в услугах бразильского ветерана заинтересован чемпион страны «Милан».

По сведениям источника, Марсело согласился исполнять роль сменщика Тео Эрнандеса, который в данный момент является одним из лучших левых защитников в Серии А. Сам бразилец ранее не раз заявлял, что хочет продолжить выступать на высшем уровне.

Ранее Марсело также был интересен «Марселю», где его хотел бы видеть главный тренер Хорхе Сампаоли. Напомним, что бразилец провёл почти всю свою профессиональную карьеру в составе «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Марсело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» попытается купить у «Лацио» Милинковича-Савича
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» – один из клубов, которым интересен Минамино
14:54 · Италия. Серия А
«Торино» определился с кандидатами на замену Белотти
14:16 · Италия. Серия А
«Рома» намерена арендовать игрока «Реала»
14:13 · Италия. Серия А
Бремер: «Я хочу играть в Лиге чемпионов и за сборную Бразилии»
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по трансферу Шкриньяра
13:47 · Италия. Серия А
Марсело может перейти в «Милан»
13:39 · Италия. Серия А
Мартинес рассмотрит предложения от других клубов
13:35 · Англия. Премьер-лига
Сауль – альтернатива для «Ромы» в случае неудачи с трансфером Луиса
13:06 · Италия. Серия А
Новичок Серии А подписал защитника «Дженоа»
12:42 · Италия. Серия А
Одриосола хочет вернуться в «Фиорентину»
12:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет выстроить связку между де Лихтом и Кулибали
10:01 · Италия. Серия А
Бремер находится в шаге от перехода в «Интер»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Удинезе» не хочет отпускать своего молодого защитника в «Тоттенхэм»
09:53 · Италия. Серия А
Де Пауль – один из приоритетов для «Ромы» на лето
Все новости
Рекомендуем