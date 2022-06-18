Мартинес рассмотрит предложения от других клубов

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес будет готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры. Согласно информации от журналиста Альфредо Педуллы, «нерадзурри» в скором времени получать очень щедрое предложение по трансферу аргентинца.

Главным фаворитом в данный момент является лондонский «Тоттенхэм», но заплатить за игрока большую сумму также готовы и другие клубы. Сам Мартинес хочет остаться в «Интере», но при этом будет готов рассмотреть предложения от других команд.

В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес забил 21 гол в итальянской Серии А. Это лучший показатель в карьере 24-летнего нападающего сборной Аргентины.