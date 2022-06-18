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Чемпионат Италии. Серия А

Новичок Серии А подписал защитника «Дженоа»

18 Июня 2022 • 13:06 Комментировать

Руководители «Кремонезе» договорились с «Дженоа» по поводу перехода мексиканского защитника Хоана Васкеса.

Как сообщает пресс-служба новичка Серии А, 23-летний мексиканский футболист следующий сезон на правах арендного соглашения проведёт в «Кремонезе». Напомним, что генуэзцы по итогам прошедшего сезона не сумели сохранить прописку в элитном дивизионе и вылетели в Серию В.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Хоан Васкес провёл в итальянском чемпионате в составе «Дженоа» 28 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В активе мексиканского защитника также семь жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Серия А Кремонезе Хоан Васкес
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