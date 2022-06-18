Бремер находится в шаге от перехода в «Интер»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер очень близок к переходу в миланский «Интер». По информации от журналиста Николо Скиры, в ближайшее время руководство «нерадзурри» проведёт встречи с представителями «Торино», где клубы попытаются достичь соглашения.

Отмечается, что «Торино» готов продать Бремера за сумму около 35-40 миллионов евро. «Интер» уверен в том, что ему удастся согласовать трансфер бразильца. Сам игрок уже договорился с «нерадзурри» о долгосрочном контракте до 2027 года.

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником прошлого сезона в итальянской Серии А. Игрок ранее также был интересен «Ювентусу».