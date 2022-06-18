Де Пауль – один из приоритетов для «Ромы» на лето

«Рома» этим летом всерьёз намерена заполучить полузащитника мадридского «Атлетико» Родриго де Пауля. Согласно информации от Football Italia, «волки» уверены, что у них есть шансы на приобретение аргентинца, который не является железным игроком основы «матрасников».

Де Пауль перебрался в мадридский «Атлетико» прошлым летом из «Удинезе». Аргентинец в своём дебютном сезоне отметился тремя голами и одним ассистом в испанской Ла Лиге.

Ранее появлялись слухи, что де Пауль недоволен своим положением на «Ванда Метрополитано». Аргентинец якобы готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.