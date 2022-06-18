Ауа может перейти в «Рому»

«Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Лиона» Уссема Ауа, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство римлян уже сделало предложение о покупке 23-летнего француза в размере 15 миллионов евро, однако «Лион» намерен заработать на продаже своего футболиста не менее 25 миллионов.

Однако приоритетной целью «Ромы» остаётся хавбек «Сассуоло» Давиде Фраттези. Ауа рассматривается в качестве возможной замены для итальянца на случай срыва сделки.

В минувшем сезоне Ауа провёл за «Лион» 45 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Контракт француза с его нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.