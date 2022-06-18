Директор «Удинезе»: «Мы рассмотрим продажи Делофеу и Молины, если поступит подходящее предложение»

Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино не стал отрицать, что клуб этим летом может расстаться со своими двумя ключевыми игроками. Речь идёт о полузащитнике Херарде Делофеу и защитнике Науэле Молине.

«Мы рассмотрим продажи Делофеу и Молины, если поступит подходящее предложение», – цитирует директора журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в услугах Делофеу заинтересован «Наполи», который уже вплотную приблизился к покупке испанского полузащитника. Херард в прошлом сезоне забил 14 голов в итальянской Серии А.

Что касается Молины, то пока главным претендентом на аргентинца является мадридский «Атлетико». Защитник в прошлом сезоне забил 7 голов и отдал два ассиста в Серии А.